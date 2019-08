Kino im Wellenbad: Das Jugendrat präsentiert mit dem „AquaMovie“-Tag am 27. September sein erstes großes Projekt

Der Vorverkauf für den „AquaMovie“-Tag startet offiziell am 10. September. Tickets im Vorverkauf gibt es beim Wellenbad, beim Rathaus und der VR Bank. Der Eintritt für einen Film kostet sechs Euro im Vorverkauf oder sieben Euro an der Abendkasse. Wer Tickets für beide Filme haben möchte, zahlt zehn Euro im Vorkauf oder 12 Euro an Abendkasse. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.aqua-movie.de sowie auf Facebook und Instagram.