Kinderosternacht: Landpastoral lädt zum Praxistag

Die Landpastoral Schönenberg veranstaltet am Samstag, 19. Februar, von 13.30 bis 17 Uhr einen Praxistag zum Kennenlernen einer Kinderosternacht. Der Praxistag findet im Gemeindehaus Sankt Markus, Hagenbacher Ring 209, in Schwäbisch Hall statt. Dabei geht es auch um die Umsetzung in der eigenen Gemeinde. Die Leitung haben Cornelia Schmid, Nora Sekler und Pater Jens Bartsch. Infos gibt es unter Telefon 07961 / 9249170-11 oder per E-Mail: jens.bartsch@drs.de, die Kosten belaufen sich auf 7,50 Euro.