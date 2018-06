Kinderoper am Hariolf-Gymnasium

In diesem Jahr zeigt die HG-/KBS-Theater-AG mit dem Unterstufenchor eine Bearbeitung der zeitgenössischen Kinderoper „Das Geheimnis der schwarzen Spinne“ von Judith Weir. In Text, Spiel und Musik wird ein grauenvoll-gruseliges Wesen lebendig, das die von einem fiesen Grafen unterjochten Bewohner eines kleinen Dorfes im spätmittelalterlichen Polen durch einen teuflischen Pakt zum Leben erwecken. Die schwarze Spinne verbreitet Angst und Schrecken, bis sie schließlich für alle Zeiten in das Grab König Kasimirs eingemauert wird. Für alle Zeiten? In den 1990er Jahren beginnen die Archäologen mit Grabungen...

Aufführungstermine sind Mittwoch, 20., und Freitag, 22. Juni, jeweils um 19.00 Uhr im Forum des Hariolf-Gymnasiums. Die Schullandheimklassen sorgen für eine Bewirtung, der Eintritt ist frei. Einklappen Ausklappen