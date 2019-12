Kinderhaus Sankt Hariolf begeistert mit Adventskonzert

ij) - Mit einem Adventskonzert in der voll besetzten Sankt-Wolfgangskirche hat das katholische Kinderhaus Sankt Hariolf seine Zuhörer begeistert. Pfarrer Michael Windisch überreichte die Carusos- Plakette an die Kinderhausleiterin Katja Hügler. Mit ihr wird honoriert, dass im Kinderhaus täglich und mit vielfältiger, altersgemäßer Liedauswahl und unter bestimmten Kriterien gesungen wird.

Beim Adventskonzert machten sich die Weihnachtsdetektive Leonie und Jonas auf eine musikalische Entdeckungsreise durch ihre Stadt Ellwangen, um herauszufinden, was an der Weihnachtszeit so besonders ist. Sie trafen auf singende Weihnachtsbäcker, tanzende Schneeflöckchen und tobende Winterkinder. Es erklangen schwungvolle Weihnachtsmelodien auf Spanisch und Englisch, aber auch traditionell mit schwäbischem Dialekt. Begleitet wurden sie von Erzieherinnen und Kindern mit vielfältigen Orff- und Rhythmusinstrumenten.

Mit von der Partie war der Liederkranz Ellwangen unter der Leitung von Hans Kucher und dem Vorsitzenden Heiko Eberhard. Gemeinsam mit den Kindern trugen sie die Lieder „Von fern klingt eine Melodie“ und „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ vor. Dann waren alle eingeladen, gemeinsam mit dem Liederkranz „Leise rieselt der Schnee“ zu singen.

Nach diesen musikalischen Darbietungen sprach Kaspar Grimminger, Fachbeauftrager des Chorverbandes, über einige Qualitätsmerkmale des Gütesiegels, das das Kinderhaus erhält, bevor er an Pfarrer Windisch das Wort übergab. Dieser überreichte dann die Carusos- Plakette an die Kinderhausleiterin Katja Hügler.