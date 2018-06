Kindergartenbeiträge steigen

Der Gemeinderat hat die Kindergartenbeiträge erhöht. Sie steigen nach den Sommerferien und dann im folgenden Jahr jeweils um neun Prozent. Während die Räte debattieren, spielten hinten im Sitzungssaal Kinder. Denn zur Sitzung waren auch einige betroffene Eltern gekommen und hatten ihren Nachwuchs gleich mitgebracht.

Die Eltern müssen künftig tiefer in die Tasche greifen, vor allem die Ganztagesbetreuung von Kleinkindern verteuert sich erheblich. Wobei im Gemeinderat die Frage, wer sich das leisten kann, ausgeblendet und auf Herbst vertagt wurde.

Im Vordergrund standen das Geld und ein Antrag der SPD, die die Entscheidung über die Erhöhung vertagen wollte. Klar gegen eine Vertagung war Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Denn in der kommenden Woche tagt der Vergabeausschuss des Ausgleichsstocks. Dort hat die Stadt für die Kastellschule Zuschüsse in Höhe von 880000 Euro beantragt. „Im Ausschuss wird geschaut, welche Einnahmequellen wir ausschöpfen“, sagte Hilsenbek. Eine Einnahmequelle sind die Elternbeiträge für die Kindergärten. Die sind in Ellwangen aber seit 2011 nicht mehr erhöht worden. Weshalb die Stadt bei der Sanierung der Sechtahalle und beim Bau der Buchenbergschule Abstriche habe hinnehmen müssen.

„Ich habe die gesamte Verantwortung für die Stadt“, sagte der OB. Wenn man für die Kastellschule eine saubere Finanzierung wolle, müsse man sich für den Antrag der Verwaltung entscheiden und die Elternbeiträge erhöhen. Der Appell verhallte nicht ungehört, Herbert Hieber zog im Namen der SPD-Fraktion den Vertagungsantrag zurück. Bei neun Gegenstimmen war die Mehrheit für eine Erhöhung. Bauchschmerzen hatten außer der SPD auch die Grünen. Die Erhöhung passe nicht zur familienfreundlichen Stadt, argumentierte Rudi Kitzberger. Und Berthold Weiß kritisierte, dass die kommunalen Spitzenverbände auf einem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge beharrten, obwohl das Land unter Grün-Rot mehr Zuschüsse für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt habe.

Die SPD hatte aber nicht nur die Vertagung des Beschlusses beantragt. Sie will bei der Ganztagesbetreuung einen Höchstbetrag einführen, bei den Betreuungsgutscheinen den Schwerpunkt so verlagern, damit Eltern mit geringem Einkommen besser geholfen wird. Sie möchte einen Gesamtelternbeitrat für die Kindergärten. Und vor allem will sie bis Herbst einen Vorschlag, wie ein einkommensabhängiges System für Kindergartengebühren aussehen könnte.

Darüber habe er sich in der Fraktion noch nicht ausgetauscht, wandte Rolf Merz (CDU) ein. Er wolle deshalb keine Hopplahopp-Entscheidung treffen. Auch Gunter Frick (Freie Bürger) sah sich angesichts der Komplexität des Themas nicht in der Lage, das abschließend zu entscheiden, obwohl es Charme habe.

Letztlich wurde ein Teil der Anträge auf Herbst vertagt, den Part mit dem einkommensabhängigen Gebührensystem zog die SPD zurück und will ihn aber im Herbst wieder aufs Tapet bringen.

Das kostet’s

Regelbetreuung ab drei Jahren: Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren steigt der Betrag auf 100 Euro (2017: 109 Euro). Bei zwei Kindern 76 Euro (83 Euro). Bei drei Kindern 50 Euro (55 Euro. Bei vier Kindern 16 Euro (18 Euro).

Unter drei Jahren: Bei einem Kind 150 Euro (2017: 163,50 Euro, bei zwei Kindern 114 Euro (124,50 Euro), bei drei Kindern 75 Euro (82,50 Euro), bei vier Kindern 24 Euro (27 Euro).

Ganztag ab drei Jahren: Bei einem Kind 200 Euro, (2017: 218 Euro). Bei zwei Kindern 152 Euro (166 Euro). Bei drei Kindern 100 Euro (110 Euro). Bei vier Kindern 32 Euro (36 Euro).

Unter drei Jahren: Bei einem Kind 300 Euro (2017: 327 Euro). Bei zwei Kindern 228 Euro (249 Euro). Bei drei Kindern 150 Euro (165 Euro). Bei vier Kindern 48 Euro (54 Euro).