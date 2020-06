Kindergartenbedarfsplanung ist Thema im Ortschaftsrat Schrezheim

Derzeit ist die Lage entspannt: Im Kreis Ravensburg gibt’s nur wenige neue Coronafälle. In den letzten sieben Tagen waren es gerade mal drei. Aber das wird wohl leider nicht so bleiben.

Gesundheitsamtsleiter Michael Föll rechnet – wie fast alle Virologen und Epidemiologen – mit einer zweiten Welle im Herbst, die ähnlich wie bei der Spanischen Grippe viel schlimmer werden könnte als die erste. In der jüngsten Kreistagssitzung appellierte er eindringlich an die Kommunalpolitiker, sich jetzt in der Atempause Gedanken darüber zu ...