Kindergartenanmeldung ist jetzt digital

Kinder können künftig online für den Kindergarten angemeldet werden. Am Freitag wird die Plattform freigeschaltet. Dadurch soll es für Eltern einfacher werden und für die Stadt übersichtlicher. Denn manche Mädchen und Jungen wurden an zwei oder drei Kindergärten gleichzeitig angemeldet und standen dann bei einem Kindergarten noch auf der Warteliste, obwohl sie in einem anderen längst einen Platz hatten.

Little Bird heißt das Programm, das Eltern das Leben leichter machen soll. Das Programm ist laut Bürgermeister Volker Grab bewährt und wird auch in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Schorndorf verwendet. Eltern finden dort alle Informationen zu allen Kindergärten in Ellwangen , angefangen von den Öffnungszeiten bis zum Konzept und zu den Schwerpunkten. Sie können maximal drei Wunschkindergärten angeben und dafür Prioritäten von 1 bis 3 vergeben. Das Programm schlägt aber auch selbst Kindergärten vor, je nach Alter der Kinder, Ort und den gewünschten Betreuungszeiten. Am 1. Februar startet die Plattform, Anmeldeschluss fürs nächste Kindergartenjahr ist der 20. Februar.

Ob es mit dem Platz im Wunschkindergarten etwas wird, erfahren die Eltern nach Anmeldeschluss. Wo mehr Kinder angemeldet sind, als es Plätze gibt, gelten die gleichen Vergabekriterien wie bisher. Dabei spielt zum Beispiel eine Rolle, ob beide arbeiten, Mutter oder Vater alleinerziehend sind oder ob es Geschwister gibt. Wenn die Plätze vergeben sind, haben die Eltern maximal 14 Tage Zeit, zu- oder abzusagen. Endgültig vergeben wird der Platz aber erst, wenn sich die Eltern einmal persönlich im Kindergarten vorgestellt haben. Wer sich nicht online anmelden möchte, kann das auch weiterhin im Kindergarten tun.

Besserer Überblick über Doppelanmeldungen

Grab und Bernd Beckler, der Leiter des Amts für Bildung und Soziales, versprechen sich von dem Programm einen besseren Überblick. Wenn bisher Kinder gleichzeitig an mehreren Kindergärten angemeldet wurden, wusste das niemand. Denn immerhin unterhalten neben der Stadt auch die katholische und evangelische Kirche Kindergärten. Little Bird kann auf einen Knopfdruck sagen, an wie vielen Kindergärten ein Kind angemeldet ist. Grab hofft, dass sich künftig lange Wartelisten erledigen.

Damit im Internet alles schön komfortabel ist, mussten jede Menge Daten eingegeben werden, die künftig auch aktuell gehalten werden müssen. Seit zwei Monaten füttert Vera May vom Amt für Bildung und Soziales das Programm mit Informationen zu den Kindergärten, angefangen von den Betreuungszeiten bis hin zu den pädagogischen Konzepten und der Antwort auf die Frage, ob es Mittagessen gibt. Die Daten der Eltern und Kinder werden ausschließlich bei der Stadt gespeichert und es sind auch nicht mehr, als die Verwaltung bisher schon erhoben hat, sagt Beckler.

Die Stadt habe sich schon immer für die bedarfsgerechte Kinderbetreuung stark gemacht, sagt Grab. Mit Little Bird reagiere sie auf den Wunsch der Eltern, das Anmeldeverfahren zu verbessern. Auch die Zahl der Plätze in den Kindergärten wird sich erhöhen. Erst Ende des Jahres war eine neue Krippengruppe in der Marienpflege eingerichtet worden, im April beginnt der Ausbau im Kindergarten Rindelbach. Die zusätzlichen Plätze sind es aber nicht allein. Die Stadt braucht auch Erzieherinnen. Bisher bekommt sie noch genug Bewerbungen, vor allem auf Vollzeitstellen. Aber, sagt May, es wird schwerer.