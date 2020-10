Kindergarten wegen Corona teilweise geschlossen - Jetzt 152 Schüler und Lehrer unter Quarantäne

Eine Erzieherin des Crailsheimer Kindergartens Lummerland wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Stadtverwaltung hat daraufhin alle erforderlichen Sofortmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Beteiligten getroffen und alle Kinder von ihren Eltern abholen lassen. Alle Mitarbeiterinnen und Kinder, die im Hauptgebäude betreut werden, wurden umgehend durch das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall bis zum 22. Oktober unter Quarantäne gestellt.

Die Kinder des Nebengebäudes, in dem sich die Kita-Unterabteilung Wunderland befindet, sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Sie können weiterhin von ihren Erziehern betreut werden, da die Gruppen aufgrund des Corona-Hygieneplans der Stadt durchgehend getrennt voneinander waren.

Die Zahl der Corona-Infizierten am Albert-Schweitzer-Gymnasium hat nach den ersten Meldungen am Montag zugenommen. Mittlerweile sind insgesamt 152 Schüler aus der Mittel- und Oberstufe sowie Lehrkräfte durch das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall unter Quarantäne gestellt worden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden bis zur Aufhebung der Anordnung weiter per Fernunterricht, wie die Lernplattform Moodle und die Schulcloud, betreut.