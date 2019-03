Kindergarten Schrezheim: Baubeginn um Pfingsten

Um Pfingsten herum sollen die Bauarbeiten für den Bewegungsraum am Kindergarten Schrezheim beginnen. Das hat Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamts, im Ortschaftsrat Schrezheim mitgeteilt. Zuerst sollen die Arbeiten an der Außenanlage beendet sein.

Rohbau und Heizungsinstallation kosten zusammen rund 116 000 Euro. Der Anbau wurde nötig, weil im alten Bewegungsraum des Kindergartens eine Krippengruppe untergebracht ist.

Nicht nur Martin Gantner (Freie Bürger) kritisierte, dass die Maßnahme alles in allem um rund 170 000 Euro teurer werde als ursprünglich veranschlagt und genehmigt. Im Haushalt, so Balk, seien 455 000 Euro eingestellt. Aktuell beliefen sich die Kosten auf 491 300 Euro, doch nicht allein für den Anbau. Das Volumen des Gebäudes ändere sich zum dritten Mal. Der Wärmebedarf könne deshalb von der bestehenden Gastherme nicht mehr vollständig abgedeckt werden. Eine Ergänzung durch eine elektrisch betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe, also eine Fußbodenheizung im Anbau, sei die wirtschaftlichste Lösung. Außerdem müsse der Brandschutz angepasst werden. Auch die neue Außenanlage, Parkflächen und Überdachung der Kinderwagen-Stellplätze seien in den Kosten enthalten.

„Mit Dorfhaus und Kindergarten sind wir zukunftsweisend aufgestellt“, fand Schiele, der hoffte, dass dort in den nächsten zehn Jahren keine Baumaßnahmen anfallen. Das wird nicht klappen. Denn laut Balk muss die Fassade des Schrezheimer Kindergartens mittelfristig energetisch ertüchtigt werden.

Zuvor hatte der Ortschaftsrat das jetzt barrierefreie Dorfhaus Eggenrot besichtigt. Möglich gemacht hat es ein Aufzug an der westlichen Giebelseite (wir berichteten mehrfach). Nicht nur am Dorfhaus auch am ebenfalls barrierefreien Eggenroter Kindergarten haben Freiwillige fleißig mit Hand angelegt, sagte Ortsvorsteher Albert Schiele. Der Sanitätsbereich wurde komplett erneuert. Auch davon machte sich der Rat mit Bürgermeister Volker Grab vor Ort ein Bild.