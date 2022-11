Kindergarten sammelt für den Ellwanger Tafelladen

Die Geschichte vom Heiligen Sankt Martin regt jedes Jahr aufs Neue an, sich mit der Not anderer auseinanderzusetzen. Die Kinder des katholischen Kindergartens Sankt Canisius erlebten in diesem Jahr das Thema „Teilen" besonders intensiv. So starteten die Erzieherinnen des Kindergartens Mitte Oktober einen Aufruf an die Kindergartenfamilien, den Ellwanger Tafelladen zu unterstützen. Gemeinsam mit ihren Eltern spendeten die Kinder haltbare Lebensmittel und Pflegeprodukte im Kindergarten – Müsli, Zahnpasta, Schokokekse und vieles mehr kamen dabei zusammen.

Zum Abschluss des St. Martinsprojekts wurden im Kindergarten „Sonne, Mond & Sterne-Plätzchen" gebacken. Verpackt in kleinen Tüten, bekommen diese alle Kunden in den nächsten Tage zum Einkauf geschenkt. So wollen die Kinder ein Zeichen der Solidarität setzen und eine kleine, süße Freude machen.

Die Mitarbeiter des Ellwanger Tafelladen freuten sich sehr über den Besuch der Canisiuskinder und bedankten sich für die großzügigen Spenden. Weitere (haltbare) Spenden für den Tafelladen können jederzeit in Sammelkörben in den Ellwanger Kirchen abgegeben werden. In einem St. Martinslied heißt es: „Ein bisschen so wie Martin, möcht´ ich manchmal sein" – das ist den Canisiuskinder mit dieser Aktion wirklich gelungen.