Kindergarten bekommt Bewegungsraum

Der Ellwanger Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2018 mit großer Mehrheit beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat auch der kommunalen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 zugestimmt.

Zu vorgerückter Stunde beriet der Gemeinderat noch über eine Reihe von Haushaltsthemen.

Kindertagesstätte Schrezheim: Wegen der neuen Kinderkrippe hat der Kindergarten keinen Bewegungsraum mehr. Deshalb soll für 200 000 Euro ein solcher Raum angebaut werden. SPD und Grüne bezweifelten, ob dieser Anbau erforderlich ist. Franz Ostermeier (Freie Bürger) hielt es für nicht praktikabel, dass die Kinder in den Bewegungsraum der Sankt-Georg-Halle gehen. Auch Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele (CDU) war für den Bau. So wie der Gemeinderat.

Ruhehain Rabenhof: So hatte die CDU-Fraktion beantragt, die Erschließung des Ruhehains auf dem Rabenhof und die Sanierung der dortigen Bauwerke mit Gesamtkosten von 65 000 Euro zu verschieben. Die Stadtverwaltung dagegen sieht die Inbetriebnahme für 2018 vor. Die Stadt habe schon Anfragen von Leuten, die dort eine Grabstelle erwerben wollen, berichtete Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Die Verschiebung wurde abgelehnt.

Vorbeugender Brandschutz Stadthalle: Die Fraktionen von CDU und Freien Bürgern hatten beantragt, den vorbeugenden Brandschutz an der Stadthalle zu prüfen. Im Haushalt 2017 waren dafür 250 000 Euro eingestellt. Es konnten im vergangenen Jahr jedoch nur Maßnahmen in Höhe von 100 000 Euro umgesetzt werden. Hilsenbek pochte auf die weitere Umsetzung der Maßnahmen, „die wir leider machen müssen, sonst stehen wir mit einem Fuß im Gefängnis“. Die CDU beharrte darauf, die Gelder zu streichen. So wurde es auch beschlossen. Der OB will nun prüfen, ob er diesem Beschluss widersprechen muss. Wenn irgendetwas passiere, wäre das das sofortige Aus für die Stadthalle, sagte Rudolf Kitzberger (Grüne). Gunter Frick (Freie Bürger) meinte dagegen, die Schließung der Stadthalle sei langfristig ein Glücksfall, denn dann müsste man eine neue bauen.

Sportzentrum Hungerberg: Die Freien Bürger wollen die 250 000 Euro für die Erschließung des Sportzentrums Hungerberg streichen. Jetzt gibt es einen Sperrvermerk.

Kocher-Jagst-Radweg: 75 000 Euro sollten in den Ausbau des Kocher-Jagst-Radwegs fließen. SPD und Grüne wollen das Geld lieber in eine Verbesserung des Radwegenetzes in der Innenstadt investieren. Das wurde vom Gemeinderat auch so beschlossen.

Blitzeranlagen: An den Stadteingängen B 290, der Nordtangente und der L 1060 sollen wie in Röhlingen Blitzer installiert werden, hatten die Grünen beantragt. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Spielplatz Schöner Graben: Die SPD-Fraktion will den Spielplatz aufwerten, weil er der einzig echte in der Innenstadt ist. Man einigte sich darauf, den Sand auszutauschen und auf das Spiel- und Bewegungsflächenkonzept zu warten, das demnächst im Gemeinderat vorgestellt wird.

Über eine Pflegeakademie und über die Pflegeausbildung soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen berichtet werden, so Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. „Wir sind da im Austausch mit dem Landkreis“, antwortete er auf eine Frage von SPD-Fraktionschef Herbert Hieber, der mehr Informationen wollte.