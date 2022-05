Kindergärten und Schulen gestalten ihre Gartenschau

Die Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH hat Kindergärten und Grundschulen zum Mitmachen aufgerufen: Bei der Mal- und Bastelaktion „Dein Spielplatz auf der Landesgartenschau“ sollten die Kinder ihre Wunschvorstellungen gestalten. Was folgte, war eine wahre Flut an Einsendungen, die bei der Bürgerinformation am 4. Mai in der Stadthalle präsentiert wurden.

Rund 275 Exponate zählte das LGS-Team am Ende, darunter viele kleine und große Modelle aus unterschiedlichsten Materialien. „Wir sind total erstaunt gewesen über die große Zahl an Teilnehmer und wie detailliert sich die Kinder mit ihren Ideen ausgetobt haben. Die Beiträge waren wirklich klasse, und deshalb wollen wir sie auch nochmal öffentlich zugänglich machen“, sagt Fabian Gmeiner, Ehrenamtskoordinator der LGS GmbH. Die gebastelten Modelle sind im Foyer des Rathauses aufgestellt und können auch am Sonntag im Rahmen des Ellwanger Frühlings in der Stadt angeschaut werden.

„Für die vielen, vielen gemalten Bilder hat uns der Platz nicht gereicht, aber die haben wir abfotografiert und eine Bilderschau daraus erstellt“, erläutert Gmeiner. Diese Werke können so nun auf dem Monitor in der Tourist-Information am Fuchseck und über das Internet (www.ellwangen2026.de) bewundert werden.

Die Ausstellung im Rathaus ist zu den regulären Öffnungszeiten noch bis Freitag, 28. Mai, zu sehen.