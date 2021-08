Kinderfest in der LEA: Ein Stück Normalität kehrt zurück

Mit Unterstützung des Jugendzentrums Ellwangen und vielen Ehrenamtlichen hat die Kinder- und Jugendbetreuung in der LEA Ellwangen ein Kinderfest gefeiert. Um die Corona-Bestimmungen einzuhalten, war es notwendig, die fünf Spielstationen auf dem gesamten Gelände zu verteilen. So hatten die aktuell weit mehr als 100 Kinder in der LEA die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Programm zu absolvieren. Mit dabei waren die ehrenamtlichen Baseballer der TSV Elks um Peter Hunke mit ihrer Wurfmaschine. Das Juze wurde durch Jutta Jakob vertreten, die kreative Bastelangebote im Programm hatte. Auch der Trägerverein Jugendzentrum mit seiner langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Bettina Thalheimer half beim Betrieb eines Wurfspiels. Die Jugendbetreuung der Malteser Werke wartete mit einem eigens konstruierten Verkehrsübungsplatz auf. Der Technik-Experte der Malteser, Pit Vetterick, hatte sogar mit Mädchen aus der LEA eine Ampelschaltung programmiert und zusammengestellt.

Für die LEA-Leitung stellte dieses Projekt einen gelungenen Auftakt zu den langsamen Öffnungen der Angebote zur Alltagsstruktur dar. „Wir wollen vor allem unseren Kinder und Jugendlichen ein Stück weit Normalität anbieten und positive Erfahrungen schaffen“, sagte LEA-Leiter Berthold Weiß. Coronabedingt waren seit Jahresbeginn alle Sport- und Kursangebote eingestellt und werden seit Mitte Juli nach und nach – unter Beachtung der Corona-Regelungen – wieder eingeführt.