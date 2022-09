Kinderbedarfsbörse im Jeningenheim

Der Kindergarten St. Canisius veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, wieder einen Verkauf von gut erhaltenen Kindersachen im Ellwanger Jeningenheim. Die Kinderbedarfsbörse findet am Nachmittag von 13.30 bis 15.30 Uhr statt. Neben Kleidung, Spielzeug, Umstandsmode, Wintersportartikeln und Kinderfahrzeugen wird auch ein Kuchenbuffet to go angeboten.

Die Nummernvergabe erfolgt ab Freitag, 23. September, per E-Mail: st.canisius@gmx.de. Bitte E-Mail mit Name und Telefon senden, die Nummer erhalten die Teilnehmer zeitnah per E-Mail zurück. Es wird eine Verkaufsgebühr von drei Euro erhoben.