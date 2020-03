Kinderbedarfsbörse in Röhlingen und Unterstufensdisko in Ellwangen sind abgesagt

Aufgrund der täglich wachsenden Zahl der am Coronavirus Erkrankten in Deutschland und der Tatsache, dass mittlerweile auch im Ellwanger Raum Infektionen nachgewiesen wurden, hat das Veranstaltungsteam als vorbeugende Maßnahme beschlossen, die für den 13. März geplante schulübergreifende Unterstufendisco in der Stadthalle abzusagen. Dazu wären alle Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 5 bis 7 sowie Helfer und Helferinnen aus höheren Klassenstufen aller weiterführenden Ellwanger Schulen eingeladen gewesen.

+++ Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten +++

Etwa 400 junge Gäste hätten voraussichtlich die Jugenddisco besucht und gemeinsam gefeiert. Viele Beteiligte, die sich auf die Veranstaltung gefreut haben, werden von dieser Entscheidung nicht angetan sein, teilt der Leiter des Jugend- & Kulturzentrums Ellwangen Jörg Mayer mit. Er hofft jedoch mit der Absage der Veranstaltung einer möglichen schulübergreifenden Weiterverbreitung des Virus entgegenzusteuern. Unkosten für bereits verkaufte Eintrittskarten werden zurückerstattet.

Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus sehen sich die Organisatoren „leider“ gezwungen, die Kinderbedarfsbörse am Sonntag, 8. März, in der Sechtahalle Röhlingen abzusagen. Jugendrotkreuz und DRK bitten für diese Entscheidung um Verständnis und weisen schon auf die nächste Kinderbedarfsbörse am 13. September hin.