Kinder schmücken 63 Tannenbäume

Als einen tollen Auftakt zur Adventszeit hat am Freitag der VR-Bank-Vorsitzende Jürgen Hornung das traditionelle Weihnachtsbaumschmücken in der Innenstadt bezeichnet. 63 Tannenbäume hat der Bauhof diesmal aufgestellt, von denen 18 die Ellwanger Kindergärten und 45 die zehn Grundschulen mit fantasievollem Schmuck verzierten. Deshalb wuselte es am Nachmittag in der Marienstraße und den Gassen von aufgeregten Kindern, ihren Erzieherinnen, Eltern und Großeltern. Auch die Organisatoren hatten sich eingefunden: Citymanagerin Verena Kiedaisch, die daran erinnerte, wie der Gewerbe- und Handelsverein die Aktion mit 24 Bäumen startete und sie stetig wuchs. Angelika Bopp-Seitzer und Karl Bux vom Verein Pro Ellwangen, der gemeinsam mit der Stadt die Organisation übernommen hat. Hornung und Bernd Finkbeiner von der VR-Bank, die 5000 Euro für die Bäume und fürs Bastelmaterial gab. „Es sieht sensationell aus“, lobte Kiedaisch. Obendrein sind nun fast alle Tannen beleuchtet.