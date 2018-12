Kinder in der LEA: „Es ist ein Ort der Liebe, der Freundschaft, der Wärme“

Amelie Fischer ist eine sehr kluge, intelligente, empathische junge Frau. Interesse an der Politik, Courage und soziales Engagement sind für die 19-jährige Jagstzellerin eine Selbstverständlichkeit, Demokratie, Menschenwürde, die Wahrung der Menschenrechte und das Eintreten für weltweite Gerechtigkeit sind ihr eine Herzensangelegenheit. Deshalb engagiert sie sich bei Amnesty International, deshalb arbeitet sie ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendbetreuung der Caritas in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen. Um die 100 Kinder und Jugendliche zwischen null und 17 Jahren leben zurzeit dort. Das Schwergewicht bei der Betreuung liegt jedoch bei den Vier- bis Zwölfjährigen.

Menschen wie Amelie Fischer oder die ebenfalls in der LEA aktive, 16-jährige Abtsgmünder Gymnasiastin Emma Weiss braucht die Welt, sie sind ein Segen für die Menschheit. Amelie Fischer ist ein Glücksfall für die Kinderbetreuung der LEA. Denn man braucht sie dort, obwohl sich auch drei Erzieherinnen, ein Erzieher und ein FSJ-ler um die Kinder kümmern. Die 19-Jährige besucht das Peutinger-Gymnasium in Ellwangen und steht unmittelbar vor dem Abitur. Da gibt es natürlich viel zu lernen. Trotzdem opfert die Schülerin seit mehr als drei Monaten ein bis zwei Nachmittage pro Woche, um sich in der LEA um geflüchtete Kinder und Jugendliche zu kümmern. Immer dann, wenn sie keine Mittagsschule hat. Das soziale Ehrenamt ist für sie keine Belastung, sondern „ein Ausgleich nach der stressigen Schule und ein Runterkommen“.

„Es ist ein zweites Zuhause geworden, es ist wie eine Familie für mich“, sagt die charmante, sympathische junge Frau: „Es ist ein Ort der Liebe, der Freundschaft, der Wärme. Ich bin echt gern hier. Das gibt so viel zurück, das gibt mir mehr als Geld mir geben könnte.“ Und dass es ihr in der Kinderbetreuung super gefällt, spürt man sofort. Amelie Fischer strahlt wie eine Prinzessin, wenn sie kommt, die Kinder und Jugendlichen strahlen zurück und suchen ihre Nähe. Spontane Umarmungen gehören zur Begrüßung dazu. Dann wird zum „Fliegerlied“ und zu „Tschu Tschu wa“ ausgelassen getanzt, und danach gebastelt oder gespielt.

„Mit Kindern zu spielen und sie glücklich zu machen, macht mich genauso glücklich“, berichtet Amelie Fischer. Beim Spielen benötige man keine Sprachkenntnisse, und: „Da spielen Kultur, Religion oder Herkunft keine Rolle.“ Auch in der Sprachförderung und bei der Unterstützung der Eltern ist die Jagstzellerin tätig. „Es ist toll, dass es solche Möglichkeiten gibt“, sagt Amelie Fischer zu den vielfältigen Angeboten in der LEA. Und sie kann sich in die Kinder und Jugendlichen hineinversetzen, spürt, was sie in ihrem Heimatland und auf der Flucht erlebt haben. „Es ist ein Ort, wo sie runterkommen können.“

Über den Tellerrand blicken

Der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ist Amelie Fischer wichtig. Im zarten Alter von 15 Jahren brach sie zu einem Auslandsjahr bei einer Gastfamilie in Brasilien auf. „Ich bin hingekommen, ohne ein Wort Portugiesisch zu sprechen“, erzählt sie von ihren Erlebnissen in diesem südamerikanischen Land, die sie geprägt hätten. „Das war der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben, das hat mich in diese soziale Richtung gebracht, das hat mir die Augen geöffnet.“ Amelie Fischer war in die Gastfamilie total integriert: „Dort hatte ich eine kleine Schwester, die ist jetzt sieben. Mit ihr war keine Sprachbarriere da.“ Der Kontakt zu der brasilianischen Familie besteht nach wie vor, in diesem Sommer kam die Familie nach Jagstzell zu Besuch. Mittlerweile spürt Amelie Fischer keinerlei Distanz aufgrund der Sprache. Die Gymnasiastin, die auch im Jugendchor Jagstzell singt und Yoga macht, spricht neben ihrer Muttersprache und Portugiesisch auch Latein, Englisch und Französisch. Natürlich sind Englisch- und Französischkenntnisse in der LEA hilfreich.

Amelie Fischer freut sich, wenn sie in den Ferien mit auf den von Wolfgang Fürst betriebenen Islandpferdehof Sörli nach Elchingen darf. Seit 1995 werden dort Interventionen der tiergestützten Therapie, Heilpädagogisches Reiten und Hippotherapie angeboten. Wolfgang Fürst ist Heilerziehungspfleger und Reittherapeut. „Freitags fahren wir mit fünf bis acht Kindern plus mindestens einem Elternteil, wegen der Aufsichtspflicht, mit dem Bus nach Elchingen“, berichtet Amelie Matzik, die Leiterin der Kinderbetreuung von der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Islandpferdehof von Wolfgang Fürst, der auch Ergotherapeuten und Reittherapeuten in seinem Team hat. Auf dem Hof gibt es auch Schafe, Hasen und einen Hund. „Es ist wirklich ein Traum“, sagt Matzik und freut sich über das „Herzblut“, das Fürst investiert, und über die strahlenden Augen der Kinder. Mit den Tieren zu arbeiten, sie zu füttern, zu striegeln, zu pflegen, zu satteln, zu reiten tue den Acht- bis Zwölfjährigen richtig gut. Für diese Aktivität, die seit knapp drei Monaten läuft, wurde das Geld der letzten Weihnachtsaktion der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten eingesetzt. „Wir würden es wahnsinnig gern fortführen“, sagt Amelie Matzik: „Der Transport ist das Teuerste.“