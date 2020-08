Kinder gestalten Ellwanger Stadtgeschichte

Eine besondere Freude wurde jetzt dem Schlossmuseum zuteil: Nach Führungen für Kinder hatten sich die 13-jährige Josi Waizmann und der zehnjährige Marius Mahler mit den Inhalten des Schlossmuseumsbesuches befasst. So schrieb Marius Mahler, Schüler an der Grundschule Rindelbach, die Gründungsgeschichte Ellwangens um den heiligen Hariolf und seinen Bruder Erlolf in Schönschrift und gestaltete mit Ellwanger Ansichten eine große Collage.

Josi Waizmann, Schülerin von Sankt Gertrudis, zeichnete das Ellwanger Wappen sowie den Wappen-Herold des Bischofs von Langres. Die jungen Besucher überreichten ihre Kunstwerke jetzt an Matthias Steuer im Schlossmuseum. Der Museumsleiter freute sich sehr darüber, „weil es zeigt, dass die jungen Museumsbesucher sich auch noch Tage und Wochen nach einer Führung inhaltlich damit auseinandersetzen“. Steuer resümierte, dass die drei ausgezeichneten Kunstwerke ein schöner Beweis für die Identifikation der Kinder mit ihrer Heimatstadt seien. Als Dank erhielten die Kinder von Steuer einen süßen Hariolf-Taler.