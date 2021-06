Kinder gestalten besonderen Fronleichnam-Teppich

Das Kommunion-Team der Kirchengemeinde Pfahlheim hat sich für die Kinder an Fronleichnam etwas besonderes einfallen lassen.

Normalerweise hätten die Kommunionkinder und ihre Eltern einen großen Teppich für den Fronleichnamstag erstellt. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wurde die Kirchengemeinde erfinderisch. Jedes Kind durfte in diesem Jahr seinen „eigenen“ Teppich in Kleinformat zuhause gestalten und in der Kirche abgeben. Das Kommunion-Team legte die kleinen dann zu einem großen Teppich zusammen und baute das so entstandene Mosaik in der Sankt-Nikolaus-Kirche auf.

Zudem basiert die Erstkommunionvorbereitung in Pfahlheim und Röhlingen in diesem Jahr auf Wortgottesdiensten. In jedem dieser Gottesdienste werde ein wichtiges Thema des Glaubens behandelt und im Anschluss durch Bastelarbeiten oder zusätzliche Angebote vertieft, berichtet das Kommunion-Team. Die erarbeiteten Themen werden an einer Schautafel in der Kirche ausgehängt. Auf ihren großen Tag am 11. Juli in Pfahlheim und am 18. Juli in Röhlingen freuen sich die Kinder schon jetzt.