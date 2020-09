Kinder erforschen das Ellwanger Schloss

Eine muntere Schar von rund 20 Mädchen und Jungen hat bei der „Geheimnisvollen Schlossführung“ im Rahmen des Ellwanger Ferienprogramms einige Rätsel des Schlosses und der Fürstpröpste aufgedeckt.

Bei der Begrüßung der Kinder sagte Museumsleiter Matthias Steuer: „Die letzten Geheimnisse des Schlosses dürfen nur Kinder erfahren. Erwachsene dürfen davon nichts wissen.“ Das erste Geheimnis handelte dann auch von dem Hofmaler, der ein großes Gemälde eines Fürstpropstes angefertigt hatte. Bei der Betrachtung des Bildes sahen die Kinder einen angeblichen Fisch, der sich dann bei näherer Untersuchung mit Taschenlampen und Lupen und zur Überraschung aller als ein Blatt Papier mit einer Frauenfigur entpuppte.

Unter den strengen Augen des Fürstpropstes zeigte der Museumsleiter den Kindern den großen Geheimschrank aus dem Jahr 1670. Flüsternd teilte Matthias Steuer den Kindern mit, was sich in der Geheimschublade des Schranks befindet, nämlich ein wertvolles Schmuckstück, das der Fürstpropst zu besonderen Anlässen getragen hat. „Zeigen darf ich das euch aber nicht“ sagte Steuer augenzwinkernd. „Sonst bekomme ich Probleme mit dem Fürstpropst“. Interessiert lauschten die Kinder, als es um König Friedrich von Württemberg ging. Dieser löste im Jahr 1803 die Fürstpröpste ab, Ellwangen kam zum Königreich Württemberg. Das große Staatsporträt des Königs mit Hermelinmantel und einem Zepter in der Hand beeindruckte die jungen Besucher mächtig. Ein Junge erkundigte sich beim Museumsleiter, warum der König so einen dicken Bauch habe. Immerhin soll Friedrich 200 Kilogramm auf die Waage gebracht haben.

Steuer bemerkte, dass dies wohl an der Lieblingsspeise des Königs liege, den Göggele. Heftig geschmunzelt wurde, als Steuer dann den Spitznamen verriet, den die Untertanen dem Bauch des Königs gaben: Göggelesfriedhof. Über die Speisenfolge am Ellwanger Hof konnten sich die Kinder bei der Besichtigung der ehemaligen Schlossküche informieren.

Über eine dunkle Geheimtreppe ging es zurück in den Thronsaal. Nach anderthalb Stunden bedankte sich Matthias Steuer bei dem jungen Publikum, lobte die Disziplin bei der Einhaltung der Coronavorschriften und schärfte den Kindern nochmals ein, kein Geheimnis zu verraten. Spätestens bei der Abholung durch die Eltern war die Hoffnung des Museumsleiters allerdings dahin, denn das Mitteilungsbedürfnis der Kinder war groß.