Kinder empfangen ihre erste heilige Kommunion

Traditionell zum Weißen Sonntag, eine Woche nach Ostern, sind in Ellwangen, Aalen und vielen Gemeinde des Ostalbkreises zahlreiche Kinder bei der Erstkommunion zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gegangen. Die Erstkommunikanten wurden wochenlang auf dieses große Ereignis vorbereitet. Der Name „Weißer Sonntag“ stammt aus dem frühen Christentum, wo die Täuflinge nach ihrer Taufe lange weiße Gewänder getragen haben. Unser Bild zeigt die zehn Kinder, die die erste heilige Kommunion in der Ellwanger Basilika empfangen haben. Der feierliche Gottesdienst wurde von Vikar Simon Hof zelebriert. Hof geleitete die Kinder auch in einer kleinen Prozession vom Jeningenheim zum Einzug in die Basilika, wo sie im Altarraum auf Bänken Platz nehmen durften. Foto: afi