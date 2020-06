Kiesewetter stellt Hilfen für Busunternehmen in Aussicht

Bei der Demonstration der Reisebusunternehmen in Berlin haben auch einige Firmen von der Ostalb teilgenommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hat sich mit einigen Fahrern aus der Region ausgetauscht und dabei auf Wirtschaftshilfen des Bundes für kleinere und mittlere Firmen verwiesen.

„In der laufenden Sitzungswoche beraten wir ein Gesetz im Rahmen des Konjunkturpakets. Besonders von der Krise betroffene kleine und mittlere Unternehmen werden mit einem Überbrückungsprogramm in Höhe von 25 Milliarden Euro unterstützt. Die Hilfe wird abhängig vom Umsatzausfall branchenunabhängig gewährt. Davon können also auch die Busunternehmen profitieren“, so der Abgeordnete.