Kiesewetter lädt zum Blaulicht-Abend

Einen Abend für die Blaulichtorganisationen veranstaltet der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Biergarten des Taj Mahal in der Bahnhofstraße 10. Gesprächspartner ist Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesinnenminister, Verteidigungsminister und Kanzleramtschef.

„Während der Flutkatastrophe in Deutschland haben wir gemerkt, wie wichtig ein funktionierender Katastrophenschutz ist, wie stark wir auf die Hilfe von Haupt- und Ehrenamtlichen in den Blaulichtorganisationen angewiesen sind. Ohne die schnelle Hilfe von THW, DRK, Johannitern, Maltesern und unseren Feuerwehren wären viele Krisen nicht zu bewältigen“, so Kiesewetter. Er lade deshalb alle Bürgerinnen und Bürger und besonders auch haupt- und ehrenamtlich Tätige in den Blaulichtorganisationen zu dem Blaulicht-Abend ein. „Wir möchten an diesem Abend die Blaulichtorganisationen für ihren wichtigen Einsatz würdigen und uns zur Zukunft des Katastrophenschutzes austauschen“, kündigt der CDU-Abgeordnete an. Er freue sich auf eine Rede von Thomas de Maizière mit anschließendem Austausch und der Möglichkeit für persönliche Gespräche. Alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen in Blaulicht- und Hilfsorganisationen würden zu Getränken eingeladen.