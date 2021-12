Kiesewetter bietet Telefonsprechstunde an

Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis bei der nächsten Telefonsprechstunde am Samstag, 11. Dezember, von 14 bis 16 Uhr in seinem Berliner Büro unter der Telefonnummer 030 / 22777594 erreichbar. „Es gibt weiterhin viele Fragen zum Thema Impfen, Testen und den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, deshalb biete ich wieder eine Telefonsprechstunde an. Gerne können Sie sich auch zu allen anderen Themen und Fragen melden. Ich freue mich auf den persönlichen Austausch“, so der direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete.