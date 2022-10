Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro hat Antje Förstner-Frick von der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG an Landrat Joachim Bläse und Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamtes Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt fiftyFifty-Taxi überreicht. Die Ellwanger Firma trägt mit diesem Engagement dazu bei, dass junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren am Wochenende vergünstigt mit dem Taxi nach Hause fahren können.