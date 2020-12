Kicherer spendet über 20 000 Euro für soziale Projekte

Kicherer hat auch dieses Jahr wieder auf Weihnachtsgeschenke und gedruckte Weihnachtskarten verzichtet und hat stattdessen über 20 000 Euro für mehrere soziale Projekte gespendet.

Wie das Unternehmen dazu in einer Pressemitteilung mitteilt, sei es ihm gerade in der aktuelle Krisensituation wichtig, an seinem sozialen Engagement festzuhalten. Die Spenden gehen an die Sankt-Anna-Schwestern, das Jugendheim Stockensägmühle, die internationalen Organisationen Brot für die Welt und Ärzte ohne Grenzen sowie an den Freundes- und Förderkreis der Sankt Anna Klinik, an das fiftyFifty-Taxi des Ostalbkreis, an die Katholische Kirchengemeine Sankt Vitus in Neunheim für die Sanierung der Schutzengelkapelle, an den Nothilfetopf der evangelische Kirchengemeinde für bedürftige Familien, an das Wohnprojekt „Frauen in Not“ und an die jüdische Gedenk- und Begegnungsstätte in Oberdorf. Mit der Gedenkstätte in Oberdorf fühlt sich die Unternehmerfamilie besonders verbunden. Auguste und Maria Kicherer hatten in der Zeit des Nationalsozialismus der jüdischen Ellwanger Familie Levi bei der Flucht geholfen. „Wir möchten mit unserer Spende wie unsere Vorfahren ein Zeichen gegen den Antisemitismus in unserer Gesellschaft setzen und sind uns der besonderen Verantwortung für das jüdische Leben in Deutschland bewusst“, schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Das Bild zeigt die Spendenübergabe, von oben links: Lovis Werner (Freiwillige Feuerwehr Ellwangen), Matthias Luiz, Kathrin Wolf, Barbara Gentner (Kirchengemeinderat St. Vitus Neunheim), Matthias Weber (Freundes- und Förderkreis der Sankt-Anna-Klinik), Pfarrer Martin Schuster, Generaloberin Schwester Veronika Mätzler, Landrat Dr. Joachim Bläse, Michael Freiherr von Thannhausen (Synagoge Oberdorf), Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, Bürgermeister Volker Grab, Hans-Jörg Frick, Eberhard Frick, Gunter Frick und Friederike Frick mit Victoria.