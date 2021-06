Kicherer bietet Corona-Impfung für Einwohner von Röhlingen an

Das Unternehmen Kicherer bietet am Donnerstag, 1. Juli, den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemarkung Röhlingen eine Corona-Schutzimpfung an. Das hat Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter mitgeteilt. Es gibt keine Priorisierung. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie von Biontech. Wer sich für Johnson & Johnson entscheidet, braucht lediglich eine Impfung. Wer Biontech wählt, erhält am 6. August die Zweitimpfung. Das Impfstoff-Angebot ist begrenzt. Es gilt das sogenannte Windhundprinzip.

Die Anmeldung ist auf der Internetseite www.terminland.eu/kicherer möglich. Dort gibt es auch Informationen zu den eingesetzten Impfstoffen.