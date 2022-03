Kicherer beschäftigt ukrainischen Flüchtling

Die Ellwanger Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG hat als erste Ellwanger Firma einen ukrainischen Flüchtling eingestellt. Die Geschäftsleiter Friederike und Gunter Frick haben dem Kriegsflüchtling im Beisein von Jürgen Schäfer, dem Leiter der Ellwanger Ausländerbehörde, seinen Arbeitsvertrag ausgehändigt.

Der 35-jährige Taras Momotiuk wird künftig als Anlagenbediener in Neunheim eingesetzt. Momotiuk wohnt seit Ende Februar 2022 in Ellwangen und ist glücklich darüber, bereits wenige Wochen nach seiner Flucht aus der Ukraine arbeiten zu können. Die Firma hat bereits in der Vergangenheit Flüchtlingen eine Arbeitsstelle verschafft und ihnen somit eine Bleibeperspektive geboten.

Die Ausländerbehörde der Stadt Ellwangen hat unbürokratisch reagiert und Taras Momotiuk eine vorläufige Bescheinigung, eine sogenannte „Fiktionsbescheinigung“, über das Aufenthaltsrecht nach Paragraf 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellt. „Mit dieser Fiktionsbescheinigung erhält er die Erlaubnis zum Arbeiten“, so Jürgen Schäfer.

Für die Stadt Ellwangen ist es sehr wichtig, ukrainische Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. In vielen Bereichen gebe es in den örtlichen Firmen einen Arbeitskräftemangel, und die Stadt unterstütze gezielt die Vermittlung. Bei der Stadt Ellwangen haben sich in den vergangenen Wochen schon einige Ellwanger Betriebe erkundigt, ob ukrainische Flüchtlinge in Deutschland arbeiten dürfen.

Um die Sprachförderung von Geflüchteten aus der Ukraine zügig zu unterstützen, wird dem Personenkreis mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 der Zugang zu einem Integrationskurs ermöglicht. Wo Integrationskurse angeboten werden, lasse sich mit Hilfe des Auskunftssystems „BAMF-NAvI“ beziehungsweise über das Ausländeramt der Stadt Ellwangen herausfinden. Zudem können verschiedene Träger solche Kurse anbieten. Für die Stadt ist eine unbürokratische Willkommenskultur und ein schneller Spracherwerb entscheidend für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration.

Aktuell haben sich bereits 122 ukrainische Flüchtlinge beim Ellwanger Bürgerbüro angemeldet, die bei Verwandten, Bekannten, Betrieben oder auch in Privatwohnungen untergekommen sind, die die Stadt angemietet hat.

122 Kriegsflüchtlinge in Ellwangen

Diese Zahl hat auch Bürgermeister Volker Grab in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagnachmittag genannt. Derzeit seien 122 ukrainische Flüchtlinge in Ellwangen untergebracht – die Landeserstaufnahmestelle nicht mitgerechnet. Grab dankte allen Beteiligten in den Ämtern und im Ehrenamt, beispielsweise im Verein „Die Ostalb hilft“, für ihr wertvolles Engagement. Er machte auch deutlich: „Das ist erst der Anfang. Es ist eine große Herausforderung und Aufgabe, vor der wir stehen.“

Bereits jetzt befänden sich in fast allen Kommunen im Ostalbkreis Flüchtlinge aus der Ukraine, insgesamt waren es am Donnerstag im Ostalbkreis 1302 Menschen. Ellwangen sei nach Aalen und Schwäbisch Gmünd die Gemeinde mit dem dritthöchsten Anteil. Grab geht davon aus, dass die Zahl der Kriegsflüchtlinge in Ellwangen noch auf 270 bis 300 steigen könnte. Zugrunde liegt dieser Aussage der Königsteiner Schlüssel, nach dem die Menschen aus der Ukraine verteilt werden sollen.