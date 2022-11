KG-Ringer weiter auf Titelkurs

Der SV Ebersbach, der mit neun eigenen Ringer angetreten war, was in der Oberliga die absolute Ausnahme ist, hat an diesem Kampfabend der KG Fachsenfeld/Dewangen alles abverlangt. Das Erfolgsgeheimnis der KG ist dieses Jahr einfach, die Ausgeglichenheit in der Mannschaft und die Bereitschaft jedes Einzelnen alles für den Teamerfolg zu tun.

57 Kilogramm (kg) Griechisch-römisch: Obaidullah Besmella hatte an diesem Abend mit dem Ebersbacher Dominik Sigle kein Problem und schulterte diesen nach knapp einer Minute.

130 kg Freistil: Peter Eckstein hatte wieder das Vertrauen des Trainerteams bekommen und auch er rechtfertigte seine Aufstellung in dem er seinen 23 Kilogramm schwereren Gegner noch in der ersten Halbzeit auf beide Schultern legte.

61 kg Freistil: KG-Ringer Nikola Markovic, der eigentlich im Greco zuhause ist, stellte sich wieder im Dienste der Mannschaft und kämpfte an dem Abend gegen Mirways Karimi im freien Stil. Anfangs konnte er nur den Kampf offenhalten, aber mit zunehmender Kampfdauer kam der Freistilspezialist aus Ebersbach immer mehr auf und gewann am Ende verdient mit 5:2 Punkten gegen Markovic.

98 kg Griechisch-römisch: Holger Fingerle hatte mit Niko Papadoupoulos vom SV Ebersbach eine alten Bekannten gegen sich. Da man regelmäßige Trainingseinheiten im Ringerstützpunkt Aalen miteinander absolviert und Papadopolos im Grecostil zu Hause ist, wusste man schon im KG-Trainerteam, dass es für Fingerle schwer werden würde, nicht die volle Mannschaftspunktzahl dem Ebersbacher zu überlassen. Am Ende steht ein verdienter 6:2-Punktesieg für den Ebersbacher.

66 kg Griechisch-römisch: Dieser Kampf war die eigentliche Überraschung an dem Kampfabend und war richtungsweisend für den Mannschaftserfolg der KG. Stefan Weller vom SV Ebersbach ging eigentlich wie erwartet klar mit fünf Punkte in Führung. Mit zunehmender Kampfdauer wurde aber David Kraus von der KG immer stärker und punktete ein ums andere Mal mit sehenswerten Aktionen und wurde am Ende verdienter 13:5-Punktsieger.

86 kg Freistil: Nicht zu beneiden war an diesem Abend André Winkler von der KG der mit dem Ungaren Patrik Szurovszki einen der stärksten Freistil-Ringer der vergangenen Jahren gegen sich hatte. In einem technisch stark geführtem Kampf konnte Szurovzki mit einer knappen Führung in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit kam dann der Ungare immer stärker auf aber konnte sich durch die geschickte Ringweise des KG-Ringers André Winkler nicht wirklich entfalten und musste sich mit einem für ihn knappen aber verdienten 7:2-Punktsieg begnügen.

71 kg Freistil: Mit Ismail Tashuev hatte der Ungare Karoly Kiss, der im Dienste der KG auf der Matte stand, eine machbare Aufgabe. Kiss tat sich in der ersten Halbzeit sehr schwer und musste nach einem Konter einen kleinen Rückstand hinterherlaufen. In der zweiten Halbzeit drehte dann Kiss ein wenig auf und besiegte Tashuev noch deutlich mit 18:4 Punkten Überlegenheit.

80 kg Griechisch-römisch: Nicklas Haßler von der KG hatte mit Hansi Scherr einen bekannten Gegner gegen sich, den man aus zahlreichen Kämpfen schon gut kannte. Scherr konnte seine körperliche Überlegenheit ein ums andere Mal ausspielen und holte seine Punkte alle in der Bodenlage zum ungefährdeten 8:0 Punktesieg für sich.

75 kg Griechisch-römisch: Der Oldtimer in den Diensten der KG Dragan Markovic hatte seinen Widersacher vom Vorkampf Henrik Ross wieder gegen sich. Der starke Ebersbacher Roos bestimmte klar das Kampfgeschehen und musste nur zur zweiten Halbzeit eine Wertung an Markovic abgeben. Gegen den 6:1-Punktesieg für Roos konnte aber Markovic nichts ausrichten.

75 kg Freistil: Jetzt lag es an Baba-Jan Ahmadi den Mannschaftssieg für die KG klarzumachen. Weniger als eine Minute benötigte Ahmadi gegen seinen Widersacher Ilijas Biltoev vom SV Ebersbach und hatte schon 16:0-Punkte auf seinem Konto, was ein Überlegenheitssieg bedeutete und der KG den Mannschaftssieg sicherte.

Der Endstand des Mannschaftskampfes lautete 19:11 für die KG Dewangen/Fachsenfeld, die zugleich weiterhin Tabellenführer in der Oberliga ist.