Ein Fußgänger, der am Freitagmorgen über die Dalkinger Straße ging, ist sicher auf der anderen Seite angekommen. Denn ein Autofahrer, der gegen 7 Uhr in Richtung Klinikum fuhr, hat nach der Kreuzung zur Marienstraße für ihn gebremst. Leider erkannte das ein nachfolgener, 27-jähriger Autofahrer zu spät. Er fuhr auf den Vordermann auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.