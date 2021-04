Zu einer Kettenreaktion ist es bei einem Unfall am Donnerstag um 16.45 Uhr gekommen. Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr auf der Straße An der Sechta. Aus Unachtsamkeit fuhr sie im Kreuzungsbereich zur Neunstädter Straße auf den davorstehenden Wagen einer 56-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Skoda leicht in den Kreuzungsbereich eingeschoben. Deshalb streifte eine vorbeifahrende 78-jährige Autofahrerin den Frontbereich des Skoda. Verletzt wurde niemand.