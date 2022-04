Mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Montag gegen 3 Uhr zu einem Brand in der Ellwanger Kernerstraße ausgerückt. Von dort war ein Brand in einem Einfamilienhaus gemeldet worden. Wie sich herausstellte, war das Feuer aus unbekannter Ursache im Keller des Wohnhauses ausgebrochen, wobei ein Sachschaden von rund 40 000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.