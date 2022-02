Keine größeren Sturmschäden durch Antonia

Im Großen und Ganzen ist der Ostalbkreis von größeren Schäden durch das Sturmtief Antonia in der vergangenen Nacht verschont geblieben. Das hat die Polizei am Montag mitgteilt.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, seit es nur zu „wenigen erwähnenswerten Vorfällen“ gekommen, die sich alle zwischen 5 und 8 Uhr am Montagmorgen ereigneten hätten. Ein solcher Fall ereignete sich im Bereich von Lorch, auf der B29. Hier war ein Lkw gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Dadurch wurde an dem Fahrzeug die Frontscheibe zerstört.

Zu einem weiteren Unfall kam es auf der K1408 bei Rattenharz und auf der Ebnater Steige. Hier lagen mehrere Bäume und große Äste auf der Fahrbahn. Zwei Autos wurden beim Überfahren der Bäume beziehungsweise Äste beschädigt.

In Leinzell in der Kirchgasse war ein Baum umgestürzt und hatte einen Sprinter getroffen – an diesem Fahrzeug wurde der Planenaufbau zerstört.

In Murrhardt in der Gschwender Straße und in Schwäbisch Gmünd in der Gutenbergstraße und im Hauberweg wurden fünf geparkte Fahrzeuge durch umstürzende Bäume beschädigt. Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen im Ostalbkreis nicht zu Schaden.