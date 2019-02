Kein gutes Signal aus Stuttgart

Das Ende des Stuttgarter BAG-Prozesses ist für viele Menschen in der Region nicht weit vom Justiz-GAU entfernt.

Die Bilanzmanipulationen bei der Ellwanger Genossenschaft waren mit Händen zu greifen, selbst der Vorsitzende Richter sprach von einem hinreichenden Tatverdacht der Angeklagten. Dennoch ist es der 10. Wirtschaftsstrafkammer nicht gelungen, den komplexen Sachverhalt so weit in den Griff zu bekommen, um am Ende ein Urteil sprechen zu können. So bleibt die juristische Aufarbeitung der BAG-Pleite also aus.

Dem Gericht muss klar sein, dass mit der Einstellung des Verfahrens eine verheerende Außenwirkung einher geht. Denn das Signal aus Stuttgart ist deutlich: Wer sich bei Manipulationen von Bilanzen geschickt genug anstellt, hat derzeit kaum etwas zu befürchten. Denn den Tätern stehen bis zum, Anschlag überlastete Gerichte und überforderte Ermittler gegenüber.

Und die Angeklagten gehen frei nach Hause. Oder um es mit Bert Brecht zu sagen: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.“