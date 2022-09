Katholischer Kinderchor trifft sich wieder

Der Kinderchor der katholischen Kirchengemeinde Ellwangen ist zurück aus der Sommerpause und startet am Freitag, 9. September, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Gemeindehaus St. Wolfgang in der Hohenstaufenstraße.

Das Angebot richtet sich an alle Kinder im Alter von fünf und elf Jahren, egal, welcher Kirchengemeinde oder Konfession sie angehören. Wichtig sei bloß der Spaß am Singen, heißt es in der Mitteilung des Pfarramtes. Wer interessiert ist, kann auch zum Schnuppern vorbeikommen.

Im Chor werden sowohl geistliche als auch weltliche Lieder gesungen und zwischendurch auch Spiele gespielt. Der Chor trifft sich jeden Freitag. Anmeldungen werden per Mail an wagner_kathrin80@web.de angenommen, die Mail sollte Name, Alter und Handynummer enthalten.