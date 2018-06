Katholiken rufen zu Gebetsstunde für den Frieden auf

Der Samstag, 7. September, soll auf Initiative von Papst Franziskus als ein Tag des Fastens und des Gebets für den Frieden in Syrien und in der ganzen Welt begangen werden. Die zentrale Gebetswache wird auf dem Petersplatz in Rom von 19 bis 23 Uhr stattfinden. Gleichzeitig bittet der Papst darum, dass sich die Kirchengemeinden und alle Menschen überall in der Welt seiner Initiative anschließen.

Die Kirchengemeinden der hiesigen Seelsorgeeinheit sind zu einer Gebetsstunde für den Frieden auf Samstag, 7. September, von 19 bis 20 Uhr in die Sankt-Wolfgangskirche eingeladen. Laut dem katholischen Pfarramt Sankt Vitus wäre ein wichtiges Zeichen, das Christinnen und Christen setzen, wenn viele sich zum Gebet für den Frieden treffen würden.

Mit einem leidenschaftlichen Friedensappell hatte sich Papst Franziskus vor dem Angelus-Gebet am 1. September an die Kirche, an alle Christen und Nichtchristen und alle Menschen guten Willens gewandt. Er rief angesichts des Leids, das jede Gewaltanwendung in Syrien und in anderen Krisengebieten der Welt auslöst, auf, unverzüglich eindeutige Initiativen zu ergreifen, um Gewalt und Krieg ein Ende zu bereiten und eine Kultur des Dialogs und der Begegnung aufzubauen.