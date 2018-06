Kater Findus wohnt auf dem Riegelhof

Im November hat Hanna Schlosser, Schülerin der KLasse 5/6 der Ellwanger Schöner-Graben-Schule, einen kleinen Kater bekommen. Es ist ein „Findelkater“, der abgegeben wurde. Sein Name ist Findus, weil er so aussieht wie der Kater von Pettersson nach der schwedischen Kinderbuchreihe.

Jetzt ist Findus bei Familie Schlosser auf dem Riegelhof zuhause. Er hat sich schon richtig an Hanna Schlosser und ihre Familie gewöhnt. Findus ist sehr verspielt und hat ein ganz flauschiges Fell. Am liebsten geht der Kater nach draußen auf Erkundungstour. Jedoch sein Lieblinsplatz zum Schlafen ist in Hannas Bett. Findus frisst Trockenfutter und trinkt Wasser.