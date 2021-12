Karl-Wöhr-Platz und Methodiusplatz sind wieder begehbar

Der Karl-Wöhr-Platz und der benachbarte Methodiusplatz sind nach dem erfolgten Umbau seit Ende der Woche wieder begehbar. Das Ende der Bauzeit war ursprünglich für den 1. Oktober geplant. Doch die archäologische Baubegleitung, Materiallieferschwierigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie und Logistikprobleme hatten zu Bauverzögerungen geführt: Das Material lag im Hamburger Hafen fest.

Bei einem Pressetermin im Rathaus und einem anschließenden Rundgang über die beiden Plätze am Freitag freute sich Oberbürgermeister Michael Dambacher mit Blick auf die Landesgartenschau 2026 über die Neugestaltung des Eingangsbereich zur Innenstadt, aus Richtung Bahnhof.

Wann werden der Karl-Wöhr-Platz und der Methodiusplatz fertig? Mit dieser Frage musste sich der Gemeinderat aufgrund diverser Bauverzögerungen das eine oder andere Mal in seinen Sitzungen beschäftigen. Denn mit der Um- und Neugestaltung der beiden Plätze wurde bereits am 30. Mai begonnen, die Fertigstellung war zum 1. Oktober geplant. Jetzt wurde daraus der 15. Dezember.

Oberbürgermeister Dambacher freute sich bei der Pressekonferenz über die „gelungene Aufwertung“ des Eingangs-Portals in die historische Altstadt und die „Stärkung der Wegebeziehung“ vom Bahnhof zur Innenstadt. Im Hinblick auf die Landesgartenschau sprach er von einem „ersten Mosaikstein von vielen, die folgen werden“, von einem Auftakt und von einem „Einfalls-Tor“.

Eine Stärkung erfuhr auch die Spiel- und Aufenthaltsqualität auf dem Karl-Wöhr-Platz. Im Zentrum des Sandplatzes steht eine Kletterpyramide. Außerdem wurden Sitzgelegenheiten aufgestellt. Um künftig auf diesem Platz Veranstaltungen zu ermöglichen, wurden im Zuge der rund 650 000 Euro teuren Baumaßnahme Elektro- und Wasseranschlüsse verlegt. Dadurch ist auch Außengastronomie möglich. Der OB denkt dabei an die benachbarte „Kanzlei“ und freut sich auf die Kombination von Spielen und Gastro.

Wie Stephan Brendle, Projektleiter Planen und Bauen bei der Landesgartenschau-Gesellschaft Ellwangen 2026, erläuterte, handelt es sich bei dem verlegten Bodenbelag um portugiesischen Granit. Alte Pflastersteine wurden als Material-Recycling teilweise wieder genutzt. Um Barrierefreiheit herzustellen, wurden beim Verkehrsübergang zum Sebastiansgraben und der Unterführung bei der Staatsanwaltschaft Taktilstreifen eingerichtet und die Wegeführung optimiert. Dabei erhielt das Gebäude der Staatsanwaltschaft in der Schmiedstraße 1 auch einen barrierefreien Zugang.

Wert gelegt wurde auch auf die Stärkung des Fahrradverkehrs und der E-Mobilität im Rahmen des durchgehenden Kocher-Jagst-Radwegs. So gibt es auf dem Karl-Wöhr-Platz jetzt einen Fahrradstellplatz und eine kostenlose Ladestation für E-Bikes sowie für Handys. Das Kunstwerk „Die Obacht“ von Guido Messer wurde versetzt. Ein paar Nacharbeiten werden laut Brendle vor Weihnachten abgeschlossen.

Auf den beiden Plätzen wurden drei Bäume gepflanzt. Auf dem Karl-Wöhr-Platz ist es eine Silberlinde, die aus Ungarn kommt. Sie wird immer häufiger als Straßenbaum eingesetzt, wird bis zu 20 Meter hoch und verträgt mehr Hitze als heimische Baumarten. Der frühere Baum an der Stelle, eine einheimische Winterlinde, sei innen faul gewesen, erklärt Brendle. Die neu gepflanzten Bäume seien besser auf Trockenheit eingestellt. Linden seien alte Gerichtsbäume, berichtet er und blickt auf das benachbarte Landgericht.

Auf dem Methodiusplatz wurden ein Libanon-Apfel mit roter Herbstfärbung und ein Spitzahorn gepflanzt. Auch bei der anderen Bepflanzung mit Gehölzen und Stauden durch den Baubetriebshof im Frühjahr 2022 wird passend zum Methodius-Gedenken auf mediterrane Bepflanzung wie Rosmarin und Akanthus Wert gelegt. Die Slawenapostel Kyrill und Methodius, derer an diesem Platz gedacht wurd, stammten aus Saloniki.

Während das 1971 im Auftrag der Stadt an der Außenwand der Staatsanwaltschaft aufgehängte Methodius-Steinrelief des Ellwanger Künstlers Hans Scheble an Ort und Stelle verbleibt, finden die drei Methodius-Gedenktafeln der Staaten Bulgarien, Nordmakedonien und Slowakei ihren Platz künftig im Durchgang. Im Zusammenhang mit der Renovierung des Durchgangs erfolgt auch eine Lichtinszenierung. „Die Tafeln werden zeitnah kommen“, sagte Kulturamtsleiter Anselm Grupp: „Im Moment werden sie noch gereinigt.“ Denn im nächsten Jahr soll die Methodiusfeier wieder in Präsenz stattfinden. Um die Reinigung und Neuaufstellung der Tafeln kümmert sich der Ellwanger Bildhauer Rudolf Kurz.

Der Kostenrahmen der Baumaßnahme von 650 000 Euro, einschließlich Pflanzmaßnahmen sei bisher eingehalten worden. Dafür gibt es etwa 300 000 Euro als Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet „Ellwangen Mitte 2022“.

In die Planungen einbezogen war wegen der benachbarten Gebäude des Landgerichts und der Staatsanwaltschaft auch das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd. Der Projektleiter für die Gebäude Marktplatz 6 (Landgericht) und Schmiedstraße 1 (Staatsanwaltschaft), Jens Wätzold, sagte, das Schwurgerichtsgebäude soll außen und innen saniert und barrierefrei ertüchtigt werden. Bei der Sanierung der Fassade rechnet er mit einem Zeitraum von mindestens drei Jahren. Ziel sei ein Abschluss vor der Landesgartenschau 2026. Das Gebäude soll auch zwei Fahnenmasten erhalten. „Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit“, lobte Wätzold: „Man ist in ständigem Austausch.“

Bei den archäologischen Grabungen, die sich über sechs Wochen hinzogen, waren unter anderem Münzen und Fingerhüte sowie ein alter Gewölbekeller entdeckt worden, der bisher nicht in den Akten vermerkt war.