Kapellenfest in Altmannsrot

Vor 60 Jahren, am 1. Mai 1958 ist die Kapelle in Altmannsrot geweiht worden. Das wird am Sonntag, 6. Mai, mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr im Zelt und anschließendem Fest gefeiert.

1958 fassten einige Altmannsroter Bürger den Entschluss, an der Stelle eines alten Bildstocks eine Kapelle zu errichten, auch als Dank für die wieder gut nach Hause gekommenen Heimkehrer aus dem Krieg. Da keine öffentlichen Mittel zur Verfügung standen, war man auf Spenden und Helfer angewiesen. Die notwendigen Arbeiten haben die Dorfbewohner nach den Plänen des Ellwanger Bauingenieurs Hans Kuhn selbst organisiert und um Gottes Lohn ausgeführt. Unter der Anleitung von Pater Alfred Stadtmüller wurde der Bau im Frühjahr 1958 fertiggestellt. am 1. Mai weihte Dekan Monsignore Franz Zierlein die Kapelle zur Schmerzhaften Muttergottes.

1978 wurde sie renoviert, das Dach wurde gedeckt, da beim Neubau wegen Geldmangels gebrauchte Dachziegel verwendet wurden. .Vor 15 Jahren wurden der Innen- und Außenanstrich erneuert, das Geländer vor dem Eingang wurde verzinkt und die Kapelle erhielt ein elektronisch gesteuertes Läutwerk.

In den ersten Jahren fand in der Kapelle fast jeden Monat ein Gottesdienst statt. Heute feiert die Kirchengemeinde zweimal im Jahr die heilige Messe, beim Bittgang am Tag vor Christi Himmelfahrt und seit letztem Jahr auch am Gedenktag der Schmerzen Mariens am 15. September. Familie Mack öffnet das Gotteshaus jeden Tag und kümmerte sich von 1958 bis 2017 um Schmuck und Reinigung. Im letzten Jahr übernahm ein Kapellenteam diese Aufgaben.