Kammerensemble lässt Fürstpropst lächeln

Was kann es Schöneres geben, als dem Ellwanger Kammerensemble im Thronsaal des Schlossmuseums zu lauschen? Hier spielten einst Musiker mit den Geigen des hochfürstlichen Hoflauten- und Geigenmachers Benedikt Wagner (1704 bis 1794) aus Ellwanen den Fürstpröpsten auf. Jetzt wurden sie erneut zum Klingen gebracht.

Der Geschichts- und Altertumsverein hütet den Schatz aus Wagners Werkstatt. Dessen Vorsitzender Joachim Renschler begrüßte mit Musikschulleiter Moritz von Woellwarth die Besucher.

Drei Musikschulleiter auf einen Streich gaben sich die Ehre: Monika Willand, Ulrich Widdermann und Moritz von Woellwarth. 2009 gründete Widdermann das Ellwanger Kammerensemble. In wechselnder Besetzung musizieren Lehrkräfte der Musikschule mit fortgeschrittenen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern.

Zum Auftakt erklang Telemanns anmutiges Konzert C-Dur, eines der berühmten Concerti für vier Violinen in Form der viersätzigen Triosonate. Mit Widdermann musizierten Geneva Schall, Niobe Langmaack und Kalliste Tzimou-Weis. Auch das „Notturno“ für vier Violinen brachte das Violinquartett meisterhaft zu Gehör.

Der tschechische Komponist Jan Zach starb auf der Reise von Innsbruck nach Mainz 1773 in Ellwangen. Mit Zachs Sinfonie für Streicher brillierten Roman Guggenberger am Cello, Ulrich Widdermann an der Violine und Sybille Langmaack an der Viola. Auch Mozarts Divertimento C-Dur ließ den Thronsaal leuchten. Das fulminante Finale mit dem Concertino A-Dur des spätbarocken Komponisten Unico Willem von Wassenaer vereinte alle Mitwirkenden und Monika Willand am Kontrabass aus der fürstpröpstlichen Hofkapelle.

„Keine Feier ohne Dreyer.“ Mit diesem Bonmot leitete Ulrich Widdermann die Zugabe ein, den zweiten Satz aus Dreyers vierter Orgelsonate, den er für Streicher exzellent bearbeitet hat. Ob diese üppig funkelnden Klangfarben ein Lächeln auf die grimmige Miene von Fürstpropst Johann Christoph von Freyberg zauberten? Joachim Renschler will es gesehen haben. Die übrigen Zuhörer verließen beglückt das Schloss.