Kameruner klagt wegen LEA-Razzia gegen Land: Prozess soll im Februar stattfinden

Nun wird er also stattfinden. Der Prozess vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht gegen das Land Baden-Württemberg. Kläger ist Alassa Mfouapon, ehemaliger Bewohner der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen. Der Kameruner tritt immer wieder öffentlich als eine Art Sprachrohr für Geflüchtete in Deutschland in Erscheinung.

Die Klage ist beim Gericht bereits Ende September 2018 eingegangen. Die mündliche Verhandlung soll am 18. Februar dieses Jahres stattfinden. Das berichtete zunächst die Initiative „Freundeskreis Alassa“ in einer Pressemitteilung. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat den Termin auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigt, will damit allerdings erst am Freitag, 29. Januar, mit einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit.

Konkret klagt der Kameruner Alassa Mfouapon gegen mehrere Maßnahmen bei der Großrazzia in der Ellwanger LEA im Mai 2018. Diese seien aus seiner Sicht rechtswidrig gewesen. Ebenfalls Handlungen während seiner Verhaftung im Juni desselben Jahres. Damals wurde Mfouapon nach Italien abgeschoben. Wegen Widerstands und zwei illegaler Einreisen nach Deutschland musste sich der ehemalige LEA-Bewohner im Juni vergangenen Jahres vor dem Ellwanger Amtsgericht verantworten. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 400 Euro.

Wegen mehrerer Stellungnahmen beider Seiten – das Land Baden-Württemberg wurde in diesem Fall vom Aalener Polizeipräsidium vertreten – und den damit verbundenen Fristen hat sich eine mögliche Verhandlung hinausgezögert. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Verwaltungsgericht im Sommer 2020, das Verfahren war zu diesem Zeitpunkt laut einer Gerichtssprecherin „entscheidungsreif“, bis zum Ende des Jahres abwarten wollen.

„Der Prozess war dann terminiert“, sagt eine Gerichtssprecherin am Donnerstag im Gespräch mit Schwäbische.de. Wegen des Lockdowns allerdings wurde er verschoben. Zwar werde die Verhandlung öffentlich sein. „Wegen der Corona-Krise aber wird es nur 15 Sitzplätze geben“, so die Sprecherin. Fünf davon für Vertreter der Presse.

Bislang sei nur ein Verhandlungstag angesetzt, an dem auch mit einem Urteil gerechnet werde. „Es kann aber natürlich auch sein, dass es zu einer Vertagung kommt. Je nachdem, was in der mündlichen Verhandlung passiert“, sagt sie.

Alassa Mfouapon hat im September vergangenen Jahres gegen die AfD-Politikerin Alice Weidel vor dem Hamburger Landgericht in einem Zivilprozess aus seiner Sicht einen Teilerfolg erzielt.

Weidel bezeichnete den Kameruner nach den Ausschreitungen während einer misslungenen Abschiebung eines Togoers im April 2018 als einen der „Rädelsführer“. Dies darf sie nach dem Urteil nicht mehr wiederholen.

Nach dem Großeinsatz der Polizei in der LEA, melden sich jetzt die Bewohner mit einer Demo zu Wort.