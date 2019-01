Kalter Markt: Preise gibt’s jetzt vor der Musikschule

Zum Kalten Markt gibt es viel Althergebrachtes, aber auch etwas Neues: So ist die Preisverleihung nach dem Reiterumzug am Montag, 7. Januar, nicht auf dem Marktplatz, sondern vor der Musikschule in der Spitalstraße.

So richtig auf dem Marktplatz war die Preisverleihung sowieso nicht mehr, seit nach der Sanierung ein Pferd auf dem rutschigen Pflaster gestürzt war. Seither hatten sich Bürgergarde, Pferde und Gespanne auf der Straße zwischen Marktplatz und Stiftsherrnhäusern versammelt, was auch kein so schönes Bild mehr abgegeben hat wie direkt vor der Basilika.

Jetzt also soll die Musikschule die Kulisse für die Preisverleihung sein. Thomas Steidle vom Ordungsamt erhofft sich davon mehr Aufmerksamkeit für Siegerstuten, Gespanne, Züchter und Fahrer. Die waren bei der Preisverleihung bislang mehr oder weniger unter sich geblieben. Nun hofft Steidle, dass vielleicht mehr Zuschauer bleiben, wenn die Preisverleihung mitten in der Stadt ist.

Damit das funktioniert, kommen Siegerstuten und Gespanne ganz am Ende des Umzugs. Sie bleiben dann vor der Musikschule stehen, die Straße wird flugs gesperrt und die Preisverleihung kann losgehen.

Nicht mehr dabei ist die berittene Bürgergarde, die sonst bei der Preisverleihung immer für die erfolgreichen Stuten und Gespanne Spalier gestanden hat. Bislang ist die Bürgergarde nach dem Umzug auf den Marktplatz geritten, hat sich dort aufgestellt und gewartet, bis der Reiterumzug vorbei ist und die Preisverleihung losgeht. Das geht nun nicht mehr, schließlich stehen rechts und links der Spitalstraße während des Umzugs Tausende Zuschauer. Dass sich dort noch Reiter aufstellen könnten, dafür fehlt der Platz.