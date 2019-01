Kalter-Markt-Gewinner nehmen ihre Preise in Empfang

Elf Gewinner des XXL-Gewinnspiels Kalter Markt 2019 der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ haben ihre Preise abgeholt. Die Teilnehmer wussten zwar, dass sie gewonnen hatten, allerdings noch nicht, was. Zur Wahl standen unter anderem Eintrittskarten für die Fantastischen Vier in der Aalener Ostalb Arena, VIP-Tickets für ein Heimspiel des 1. FC Heidenheim oder ein Rundflug für drei Personen am Flugplatz Erpfental. Im Foyer der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ zog eine Glücksfee die Namen und ordnete sie einem Preis zu. Über ihren Gewinn freuen sich: Brigitta Veile aus Pfahlheim, Sabine Zimmer aus Neunheim, Paulina Groß aus Aalen, Wolfgang Mayer aus Dalkingen, Fanny Liesch aus Ellwangen, Svenja Stiltz aus Rainau, Ursula Knecht-Hänle aus Neuler, Gabriele Burkhardt aus Rosenberg, Martha Kling aus Ellwangen, Manfred Muninger aus Ellwangen und Margit Hutter aus Westhausen. Foto: Michael häussler