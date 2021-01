Kalter Markt: Die Landjugend gibt den Grünen Ball nicht auf

Der Grüne Ball war stets der Auftakt zum Kalten Markt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Gastredner an die Kreislandjugend appelliert, daran festzuhalten. „So viele kamen auf uns zu und baten uns, diese Tradition nicht einschlafen zu lassen“, teilt Geschäftsführerin Annika Kurz mit

Doch die vergangenen Bälle waren ernüchternd. Die Gruppe musste hohe Einbußen im vierstelligen Bereich verzeichnen, gefolgt von einem Motivationsverlust aller Mitglieder.

„Hinter jedem Grünen Ball stecken Wochen der Vorbereitung“, sagt die Vorsitzende der Kreislandjugend Ostalb, Juliane Holz. „Wird dies nicht entlohnt beziehungsweise muss man sogar noch draufzahlen, so sinkt die Motivation aller für weitere Grüne Bälle.“ Ihr zufolge waren die bisherigen 43 Grünen Bälle einzigartig. Kein Programmpunkt wurde zweimal aufgeführt. „Das will schon was heißen.”

Die Devise heißt nun „umdenken anstatt aufgeben“. Gemeinsam möchten die einzelnen Landjugendgruppen Ellwangen, Aalen-Essingen und Schwäbisch Gmünd, die Zeit nutzen, um neue Ideen zu sammeln. Ein neues Programm soll entstehen, ohne alte Traditionen abzuschaffen. Frühere Mitglieder denken immer mit Freude an ihre Bälle zurück, heißt es in der Pressemitteilung der Landjugend. Leider seien in den vergangenen Jahren immer weniger junge Menschen angesprochen worden.

So gibt es bereits Ideen, den Ball festlicher zu gestalten. „Einen richtigen Festball gibt es bei uns im Süden eher wenig, bei Landjugenden im Norden Deutschlands ist dies gang und gäbe und wird gut angenommen“, sagt Juliane Holz. „Aber dies ist nur eine vage Idee.“ Weitere kreative Ideen wird die Kreislandjugend in diversen Online-Sitzungen und wenn möglich in persönlichen Treffen erarbeiten.