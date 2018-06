Am Sonntag 13. Dezember, kommt um 18 Uhr die Schauspielerin Karin Engelhard in die Almhütte auf den Marktplatz. Die Münchnerin nimmt in ihrem Kabarettprogramm die 80er Jahre aufs Korn mit Aerobic, Dallas, Zauberwürfel und modischen Entgleisungen. Einlass ist um 17 Uhr.

Karten gibt es unter der Nummer 0172 / 734 24 17, E-Mail info@celebratetheworld.de