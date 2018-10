K&L-Gebäude steht zum Verkauf

"Betrug am Kunden! Der Park-Manager gehört hinter Gitter", beschwert sich Facebook-User Stefan Pallesch auf Facebook. Auch am Wochenende ist die Debatte um den nagelneuen Center Parcs bei Leutkirch im Allgäu in den sozialen Medien nicht abgerissen. Am Montag wurde der Park nun wie angekündigt wegen "erheblicher technischer Probleme geschlossen".

Userin Iris Holliger-Heimgartner schreibt am Sonntag auf Facebook, sie habe ihren Urlaub mit ihrer fünfköpfigen Familie jetzt abbrechen müssen, obwohl sie für zwei Wochen gebucht hatte.