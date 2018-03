Der 13-jährige Steffen Hackspacher aus Nordhausen aus der Klasse 6/7 der Schöner-Graben-Schule Ellwangen hat für den „Zeitungstreff 2018“ eine Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg besucht. „Da es so geregnet hat, haben wir zunächst die Schlossführung mitgemacht, wo wir im Festsaal so wie früher die Schlossbesitzer getanzt haben.“ Motto der Kürbisausstellung waren die Römer. Da durften Asterix und Obelix nicht fehlen. Diese aus Kürbis hergestellten Figuren haben dem Schüler besonders gut gefallen.