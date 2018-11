Küchengespräche über Politik und Wildschweinkeule

Was für ein schöner, stimmungsvoller und unterhaltsamer Abend: Der VIP-Kochkurs zu den Ellwanger Wildwochen in der neuen Lehrküche der AOK in Ellwangen hat bereits zum 13. Mal stattgefunden. Genauso lang ist Küchenmeister Franz Bolz vom Seegasthof Espachweiler dabei. Was er zusammen mit den 30 Gästen in der Küche gezaubert hat: Hut ab.

„Wild auf Wild“ stand auf dem Rezeptheft der AOK. Und das passte in jeder Hinsicht. Die Teilnehmer hatten’s drauf, das wurde auch vom Küchenchef Bolz gelobt. „Man merkt, dass manche schon mehrmals dabei waren, da sitzt jeder Handgriff“, sagte er. Und wie's sich in einer ordentlichen Küche gehört, wurde zwischendurch auch mal mit einem Glas Wein angestoßen.

Die Wildwochen sind nicht mehr wegzudenken

Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK, begrüßte die vielen Gäste. Er bezeichnete die Ellwanger Wildwochen als eine sehr gute Sache, die aus Ellwangen nicht mehr wegzudenken sei. Küchenmeister Franz Bolz sagte schmunzelnd: „Ich hoffe, dass wir die Veranstaltung ohne größere Verluste über die Bühne bringen.“ Er dankte der AOK für die Gastfreundschaft und der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ dafür, dass sie die Wildwochen so gut begleitet.

Dann aber blies er zum Halali, soll heißen, die erste Gruppe musste in die Küche, denn dort gab es viel zu tun, um das fünfgängige Menü zu zaubern. Es gab eine Quiche vom Muskatkürbis mit Rehschinken an verschiedenen Blattsalaten, eine feurige Paprikasuppe mit Wildentenbrust, eine Wildschweinkeule an Lembergersoße mit Spätzle, ein Rehrückenfilet am Stück gebraten an Pilzrisotto sowie als Dessert ein Apfel-Tiramisu mit Walnusseis. Da wurde geschnippelt und gerührt, gebraten und Sahne geschlagen, da wurden zwei Wildschweinkeulen ausgelöst oder es wurde Mürbteig ausgerollt. So ging es Schlag auf Schlag und nach rund vier Stunden wurde als krönender Abschluss das Dessert aufgetragen. Sowohl in der Küche als auch an der Tafel blieb genügend Zeit, um in entspannter Atmosphäre über Politik und Gott und die Welt zu diskutieren.

Ein schöner Abend mit ausgezeichnetem Essen, nach dem sicher viele das Rezeptheft irgendwann wieder aufschlagen und die Gerichte nachkochen werden.