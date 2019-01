Kübelesbuckschule soll Jenninger-Schule heißen

Die Kübelesbuckschule Rindelbach soll Dr.-Philipp-Jenninger-Schule heißen. Das hat Stadtrat Hubert Uhl im Ortschaftsrat Rindelbach beantragt.

Damit will der CDU-Mann das Ansehen des aus Rindelbach stammenden und der Ortschaft und dem Schönenberg verbundenen ehemaligen Bundestagspräsidenten gewürdigt wissen. Uhl sprach von einem „hoch angesehenen Politiker“, dem seine Heimat sehr wichtig gewesen sei. Philipp Jenninger starb am 4. Januar 2018 im Alter von 85 Jahren in Stuttgart. Am 12. Januar wurde der CDU-Politiker auf dem Schönenberger Friedhof beigesetzt. Bürgermeister Volker Grab sagte zu, den Antrag in den Haushaltsplanberatungen am 7. Februar zu berücksichtigen. Ortsvorsteher Arnolf Hauber wies auf Jenningers Geburtstag am 10. Juni hin, bis dahin solle man sich entscheiden.