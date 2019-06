„Köders Tübinger Bibel ist ein Tresor“

Zweimal hat der Kunstkenner Manfred Saller über die derzeitige Ausstellung „Sieger Köder im Kontext mit HAP Grieshaber“ im Kurz’schen Atelier im Ellwanger Spitalhof referiert. Saller gelang es dabei in der ihm eigenen präzisen Sprache die Besonderheiten der beiden Künstler herauszuarbeiten und gegenüber zu stellen. Das Besondere der Ellwanger Ausstellung ist es, dass Sieger Köder nur in Schwarzweiß gezeigt wird, wo er doch für seine Farbigkeit bekannt ist und HAP Grieshaber einen Kreuzweg gemacht hat, obwohl er keiner Konfession angehört hatte.

Es ist ein besonderer Glücksfall, dass Saller beide Maler persönlich gekannt hat und damit auch personenbezogene Aussagen zu ihnen machen konnte. So bezeichnete er Köder „als einen begnadeten Zeichner, der mit wenigen Strichen ein trauriges, ein fragendes, ein klagendes oder ein betendes und nach oben schauendes Gesicht“ zu Papier bringen konnte. Genauso seien Köders Hände, die mit minimalem zeichnerischen Aufwand „segnend, schützend, helfend und haltend“ gemalt sind. „Die Radierungen der Tübinger Bibel in Bildern von Sieger Köder sind ein Tresor, in dem es noch manche Kostbarkeiten zu entdecken gibt“, sagte der Kunstfreund Saller.

Was ihn besonders faszinierte, war das Blatt 27 der Tübinger Bibel, wo ein alter Mann dargestellt ist, der auf einen Stock gestützt, in den Bildhintergrund geht, „hinaus aus dem Bild, seinem Ende entgegen“. Köder habe diese Radierung nach dem Kohelet-Zitat gezeichnet: „Wie er aus dem Leib seiner Mutter herausgekommen ist – nackt wie er kam, muss er wieder gehen.“ (nach Koh 5,14). „Wenn man, so wie ich, auf acht Lebensjahrzehnte zurückblicken darf, rührt ein solches Bild schon mächtig an“, sagte Saller, der auch ein ausgewiesener Kenner von HAP Grieshaber ist.

Marginal und trotzdem besonders

Nach einigen biografischen Angaben zur Person von Helmut Andreas Paul (=HAP) Grieshaber ging Saller auf die beiden Kreuzwege ein, die der Holzschneider von der Achalm 1968 geschaffen hatte. Bei insgesamt rund 2340 Arbeiten sind die zweimal 14 Holzschnitte des „Polnischen Kreuzweges“, der in Ellwangen zu sehen ist und der „Kreuzweg der Versöhnung“ in Bruchsal eher eine Marginalie im Oeuvre des Meisters. Trotzdem stellen sie eine Besonderheit dar, weil der Leidensweg Jesu von einem eher Außenstehenden entworfen und geschnitten wurde. So taucht beispielsweise nirgendwo das Haupt des gefolterten Jesus auf, dafür hat Grieshaber die Folterwerkzeuge wie etwa die Nägel überdimensioniert dargestellt.

Viel Beifall erhielt Saller von den rund zweimal 40 Gästen, die zu diesem Vortrag auch von weiter her nach Ellwangen gekommen waren.